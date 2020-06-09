錯抱「林語堂」取暖 國民黨還要繼續躲在同溫層？
「在任何政治鬥爭中，正人君子必敗，而小人必占上風，因為正人君子為道義而爭，而小人則為權利而爭，結果雙方利益各得其所，好人去位，壞人得權。」這幾天藍軍同溫層在網路廣傳所謂「林語堂語錄」，慨嘆高雄市長韓國瑜被罷免，痛批民進黨是「壞人得權」，此結局是政治鬥爭之必然。
韓粉廣傳「林語堂語錄」 其實非出自林語堂
國民黨自總統大選後節節敗退，每戰必敗，藍軍士氣一落千丈，韓國瑜被罷免、高雄市議長許崑源悲憤離世，藍軍震驚，韓粉們的群組更是士氣低迷，過去還會罵罵民進黨、酸酸蔡英文，現在卻是一陣哀鳴，徒呼無奈，「林語堂語錄」竟成為藍軍支持者相互取暖的「安慰劑」。
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