錯抱「林語堂」取暖 國民黨還要繼續躲在同溫層？

聯合報 / 記者陳洛薇
「林語堂語錄」這幾天藍軍同溫層的網路社群廣傳，但其實這段話不是林語堂原創，而是轉引自蘇軾〈富鄭公弼顯忠尚德之碑〉一文。 圖／取自網路
「林語堂語錄」這幾天藍軍同溫層的網路社群廣傳，但其實這段話不是林語堂原創，而是轉引自蘇軾〈富鄭公弼顯忠尚德之碑〉一文。 圖／取自網路

「在任何政治鬥爭中，正人君子必敗，而小人必占上風，因為正人君子為道義而爭，而小人則為權利而爭，結果雙方利益各得其所，好人去位，壞人得權。」這幾天藍軍同溫層在網路廣傳所謂「林語堂語錄」，慨嘆高雄市長韓國瑜被罷免，痛批民進黨是「壞人得權」，此結局是政治鬥爭之必然。

韓粉廣傳「林語堂語錄」 其實非出自林語堂

國民黨自總統大選後節節敗退，每戰必敗，藍軍士氣一落千丈，韓國瑜被罷免、高雄市議長許崑源悲憤離世，藍軍震驚，韓粉們的群組更是士氣低迷，過去還會罵罵民進黨、酸酸蔡英文，現在卻是一陣哀鳴，徒呼無奈，「林語堂語錄」竟成為藍軍支持者相互取暖的「安慰劑」。

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韓國瑜 國民黨 韓粉 罷韓 許崑源

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