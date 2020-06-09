錯抱「林語堂」取暖 國民黨還要繼續躲在同溫層？

韓國瑜的罷免案過關，讓國民黨陷入一片愁雲慘霧之中。這樣的結果，其實並不令人意外。此役的敗因，從去年總統提名時就已經種下。但平心而論，從總統立委敗選以來，國民黨的檢討始終只有半套。既然檢討不確實，就很難對症下藥；無法對症下藥，一敗再敗就是可預期的結果。

2020-06-08 15:07