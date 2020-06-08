國民黨吞3場敗仗 罷韓檢討仍只有半套
韓國瑜的罷免案過關，讓國民黨陷入一片愁雲慘霧之中。這樣的結果，其實並不令人意外。此役的敗因，從去年總統提名時就已經種下。但平心而論，從總統立委敗選以來，國民黨的檢討始終只有半套。既然檢討不確實，就很難對症下藥；無法對症下藥，一敗再敗就是可預期的結果。
曾公布檢討報告 迴避2關鍵問題
所謂的「半套」，就是選後國民黨始終避談總統立委選戰中韓國瑜的責任問題。今年初選戰過後，國民黨曾公布一份檢討報告，認定敗選原因包括「討厭民進黨不敵亡國感」、「兩岸論述未能掌握話語權」、「惡質網軍帶風向使候選人品牌形象飽受挑戰」、「高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤」、「黨內矛盾不團結」、「不分區名單為符合外界期待」、「國民黨不受青年青睞」等七大點，看似洋洋灑灑，但卻迴避了兩個關鍵問題。
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