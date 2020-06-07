藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

高雄市長韓國瑜遭到罷免，不只民進黨歡騰，國民黨暗中竊喜者，可能更多，國民黨從後蔣經國時期，早就沒有理想，不能號召群眾，缺乏組織能力，左支右絀，終於到了今天這般困窘。瀕死之際，國民黨仍然機關算計，盤算阻擾韓國瑜參選黨主席，或者立委汲汲於特權關說，沒人在乎亡黨就在明天。

高雄市民、政府與執政黨的大團結，成就了罷免案，這種熱情在國民黨是沒有的，國民黨因循苟且30年，習於密室政治，政治分贓，2016年朱立倫可以毀棄初選結果，上演「換柱」戲碼，2020年郭台銘不服初選結果，處處制肘國民黨選舉。人民看到的國民黨，始終是貪圖私利，你爭我奪的利益集團。