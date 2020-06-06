罷韓警世錄：一根扁擔與一張彩券的教訓

國父孫中山先生講過一個令人深省的故事，一位勞苦終日的挑夫，買了一張彩券塞在扁擔裡，對獎時發現中了大獎，他想到以後不必再過苦力的生活，一高興就將扁擔丟了，卻忘了裡面有中獎的彩券，獎金沒了，賴以維生的扁擔也丟了。

本可坐穩南霸天 奈何誤判想登天

韓國瑜如今的處境，就像這位挑夫，韓國瑜也是孫中山的信徒，想到這個故事，大概不勝唏噓。當初韓國瑜創造韓流奇蹟，把民進黨打趴在地，原本可以坐穩「南霸天」的位子，雄踞一方，徐圖未來，那他就會是現在的侯友宜，或是柯文哲，也或是民進黨的鄭文燦，大好前程就在眼前。