罷韓警世錄：一根扁擔與一張彩券的教訓
國父孫中山先生講過一個令人深省的故事，一位勞苦終日的挑夫，買了一張彩券塞在扁擔裡，對獎時發現中了大獎，他想到以後不必再過苦力的生活，一高興就將扁擔丟了，卻忘了裡面有中獎的彩券，獎金沒了，賴以維生的扁擔也丟了。
本可坐穩南霸天 奈何誤判想登天
韓國瑜如今的處境，就像這位挑夫，韓國瑜也是孫中山的信徒，想到這個故事，大概不勝唏噓。當初韓國瑜創造韓流奇蹟，把民進黨打趴在地，原本可以坐穩「南霸天」的位子，雄踞一方，徐圖未來，那他就會是現在的侯友宜，或是柯文哲，也或是民進黨的鄭文燦，大好前程就在眼前。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言