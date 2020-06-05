境外生來台受阻 為何陳時中一周就髮夾彎？
境外生開放來台卡關，不只大學跳腳，畢業在即的學位生權益更嚴重受損。對照一周前，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，境外生開放時程由教育部規畫；今天則改口，說要等國內等國內狀況穩定再考慮鬆綁邊境。不禁讓人納悶，一個陳時中，為何月底、月初不一樣。
台灣今天迎來連續第54天無本土新冠肺炎病例，國內防疫成功，6月7日就要迎來國內大解封。反觀因為疫情被困在境外、無法順利返台繼續學業的二萬多名境外生，繳了學費卻無法上課甚至參加論文口試，不但影響他們取得學位，甚至暑假後要繼續升學、就業都受波及，他們的權益，政府難道完全不能在兼顧防疫下，有人道權宜考量？
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