境外生來台受阻 為何陳時中一周就髮夾彎？

聯合報 / 記者謝蕙蓮
境外生開放來台卡關，不只大學跳腳，畢業在即的學位生權益更嚴重受損。圖／聯合報系資料照片
境外生開放來台卡關，不只大學跳腳，畢業在即的學位生權益更嚴重受損。圖／聯合報系資料照片

境外生開放來台卡關，不只大學跳腳，畢業在即的學位生權益更嚴重受損。對照一周前，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，境外生開放時程由教育部規畫；今天則改口，說要等國內等國內狀況穩定再考慮鬆綁邊境。不禁讓人納悶，一個陳時中，為何月底、月初不一樣。

台灣今天迎來連續第54天無本土新冠肺炎病例，國內防疫成功，6月7日就要迎來國內大解封。反觀因為疫情被困在境外、無法順利返台繼續學業的二萬多名境外生，繳了學費卻無法上課甚至參加論文口試，不但影響他們取得學位，甚至暑假後要繼續升學、就業都受波及，他們的權益，政府難道完全不能在兼顧防疫下，有人道權宜考量？

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

疫情 新冠肺炎 移工

相關新聞

罷韓這堂民主課：你有用心認識支持的政治人物嗎

高雄市民將投票決定高雄市長韓國瑜的去留，這是市民民意展現，只要符合民主程序，不論結果如何，都要面對。然而，民主的表面之下，隱藏著社會動員導致的分裂，不論罷免案結果如何，眾人已經有意無意地，把政治立場的喜好，當成認同的重要標準。

境外生來台受阻 為何陳時中一周就髮夾彎？

境外生開放來台卡關，不只大學跳腳，畢業在即的學位生權益更嚴重受損。對照一周前，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，境外生開放時程由教育部規畫；今天則改口，說要等國內等國內狀況穩定再考慮鬆綁邊境。不禁讓人納悶，一個陳時中，為何月底、月初不一樣。

韓國瑜若提罷免無效 為何受傷最重的卻是趙天麟？

距離罷免高雄市長韓國瑜的投票日只剩2天，一旦罷免過關，韓國瑜將在7日內由中選會公告解職，並在3個月內進行補選。不過據了解，鑒於罷免期間公權力介入情況嚴重，以及有利後續政治布局，國民黨和韓陣營已在評估若通過罷免，將提起「罷免無效之訴」。倘若訴訟拖延下去，甚至可能打亂整個民進黨高雄市長布局。受傷最重的，可能反而是意欲在2026年接班的民進黨立委趙天麟。

對私校倒閉官腔回應 教部要讓師生上街抗議成日常？

稻江科技管理學院近期無預警宣布8月起停辦，師生一個不留。消息一出，師生群情憤慨 ，但教育部則是一如過往，搬出「會嚴審、確保所有師生員工權益」的老套說辭。少子化的海嘯已經逼近，但教育部輔導轉型和修法至今仍牛步化，師生上街頭抗議自救的場景，怕將成為未來日常。

振興券好多「問號」 唐鳳能解嗎？

行政院2日在閣揆蘇貞昌帶領下，大陣仗召開記者會，宣布7月15日上路的振興券方案。問題是，記者會不開還好，開了之後卻讓人產生更多「黑人問號」，質疑聲浪不減反增，出現振興券「未發先亂」的奇特景象。

一條公路兩種超速寬容值 駕駛怎會不錯亂？

被罵翻的區間測速烏龍罰單案，在交通部道安會訂出系統執法SOP後，並定調是單一事件後，原本停用的8縣市也可恢復執法。吵了一個月的區間測速，學者的建議和警告最後都成狗吠火車，最爭議最大的「超速標準到處都不一樣」，還是各唱各的調。這種頭痛醫頭的做法，留下的爭議，恐怕還有得吵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。