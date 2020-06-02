振興券錢少管太多 是救經濟還是增進國民數學力？

多年來民眾對台電又愛又恨，要用電不能沒有台電，但台電在你我生活之中製造不少鄰避設施，大街小巷的變電箱礙眼又擋路，從市區到深山一路張牙舞爪的巨型電塔，讓人渾身不舒服。數十年來，市井小民抱怨、抗爭幾乎都是枉然，只因它們是全民用電的「必要之惡」，難道就沒有更好的作法？

2020-05-30 16:38