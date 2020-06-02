振興券錢少管太多 是救經濟還是增進國民數學力？

聯合報 / 記者賴昭穎
行政院長蘇貞昌2日親自上陣宣布振興券發放相關規定，並定名為「三倍券」。 記者邱德祥／攝影
行政院長蘇貞昌2日親自上陣宣布振興券發放相關規定，並定名為「三倍券」。 記者邱德祥／攝影

行政院長蘇貞昌2日親自上陣宣布振興券發放相關規定，由於額度有限、限制又多，刺激消費的效果竟然還不如原先規畫的酷碰券；此外，排除適用電商網購讓相關產業及上下游業者跳腳，最低200元的面額設計更讓許多攤商形容是「排窮券」，讓政府大撒幣的成效和反應都大打折扣。

報告蘇揆 這樣不是三倍是兩倍

有別於馬政府時期發放全民3600元面額的「消費券」，蔡政府這次以民眾1000元可享3000元回饋的方式發紅包，行政院還特別將取了個「振興三倍券」的名稱。不過，精確一點的說，如果民眾是拿1000元換政府給4000元，多了3000元的回饋，這樣用「三倍券」來形容比較合理；1000元換3000元，實質上只能說是「兩倍券」。

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