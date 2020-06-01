國民黨再內鬥沉淪 只會有更多「謝立功們」跳槽出走
柯文哲挖角國民黨謝立功，出任台灣民眾黨的秘書長，在政壇掀起了小小的漣漪。當然，以政治分量來看，謝立功跳槽，對國民黨筋骨不傷；但這個事件背後傳達的意涵，卻不容國民黨小覷。尤其這顯示民眾黨已經開始進行2022的九合一大選布局，可國民黨對此似乎仍毫無頭緒。如此下去，能否保住2018的戰果，也就令人存疑了。
挖謝立功、勸進許效舜 民眾黨企圖心強烈
民眾黨會找上謝立功，最直接的理由當然是著眼於基隆市長選戰。不久前，才傳出民眾黨想勸進藝人許效舜參選，而許效舜也頗有意願。如今再加上曾經兩次代表國民黨參選基隆市長的謝立功，民眾黨在基隆展現的旺盛企圖心，不言可喻。
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