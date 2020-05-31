振興券還沒點亮經濟之火 先引燃民眾怒火
新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，行政院預計7月推出振興券，拉抬疫後消費動能，但從原本的「酷碰券」，改版為民眾出1000元換3000元的「振興券」，仍引發不少民眾和業者的質疑，大撒幣政策能搞到各界意見紛陳，可說堪稱一絕。政府發放振興券是希望刺激經濟，不要幫經濟動能點火不成，反倒引燃民眾的怒火，重蹈萬元紓困之亂。
根據政院的振興券規畫方向，不論是實體券或電子支付，大原則都是民眾出1000元、換來政府出3000元，但民眾最納悶的卻是，「政府為何不直接發2000元」？政府選擇這種不乾不脆的方式發紅包，主要考量在於希望擴大振興券在消費市場發揮的乘數效果、減低替代效果。問題是，既要民眾從口袋掏錢出來，用途卻又限制一堆，豈有不引發怨言的道理。
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