【地表奇觀4】消除醜陋電塔巨龍 先改善台電「非我不可」老大心態

聯合報 / 記者張曼蘋
新北市深坑因有深美超高壓變電所，高壓電塔多，也曾被稱為「電塔區」。 圖／台電台北供電區營運處提供
新北市深坑因有深美超高壓變電所，高壓電塔多，也曾被稱為「電塔區」。 圖／台電台北供電區營運處提供

多年來民眾對台電又愛又恨，要用電不能沒有台電，但台電在你我生活之中製造不少鄰避設施，大街小巷的變電箱礙眼又擋路，從市區到深山一路張牙舞爪的巨型電塔，讓人渾身不舒服。數十年來，市井小民抱怨、抗爭幾乎都是枉然，只因它們是全民用電的「必要之惡」，難道就沒有更好的作法？

都市計畫法規 很少考慮到電塔、變電箱

苗栗縣通霄到大湖有「電塔巨龍」，新北市深坑區成了「電塔之鄉」，到處種滿了電塔和變電設施，反映政府與台電長期對輸配電設施沒有規畫，好比台灣的都市計畫法規裡，好長一段時間是沒有垃圾掩埋場、焚化爐預定地一樣，總是邊做邊看的短線心態，國土、景觀等上位計畫不重視，都市設計也從不要求，造成今日的亂象。

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