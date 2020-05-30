【地表奇觀4】消除醜陋電塔巨龍 先改善台電「非我不可」老大心態
多年來民眾對台電又愛又恨，要用電不能沒有台電，但台電在你我生活之中製造不少鄰避設施，大街小巷的變電箱礙眼又擋路，從市區到深山一路張牙舞爪的巨型電塔，讓人渾身不舒服。數十年來，市井小民抱怨、抗爭幾乎都是枉然，只因它們是全民用電的「必要之惡」，難道就沒有更好的作法？
都市計畫法規 很少考慮到電塔、變電箱
苗栗縣通霄到大湖有「電塔巨龍」，新北市深坑區成了「電塔之鄉」，到處種滿了電塔和變電設施，反映政府與台電長期對輸配電設施沒有規畫，好比台灣的都市計畫法規裡，好長一段時間是沒有垃圾掩埋場、焚化爐預定地一樣，總是邊做邊看的短線心態，國土、景觀等上位計畫不重視，都市設計也從不要求，造成今日的亂象。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言