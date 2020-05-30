川普嘴巴對港舉起大刀 會像蔡政府一樣輕輕放下嗎

聯合報 / 記者李仲維
美國總統川普最新祭出的抵制香港政策，在美中博弈的大格局下，其實是劍指北京。美聯社
美國總統川普最新祭出的抵制香港政策，在美中博弈的大格局下，其實是劍指北京。美聯社

美國總統川普最新祭出的抵制香港政策，在美中博弈的大格局下，其實是劍指北京，除了對香港的出口商和企業會有重大衝擊之外，更大的風險是美國可能會利用自身在全球銀行體系中的主導地位，對北京方面採取進一步行動。

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