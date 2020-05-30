川普嘴巴對港舉起大刀 會像蔡政府一樣輕輕放下嗎

美國總統川普最新祭出的抵制香港政策，在美中博弈的大格局下，其實是劍指北京，除了對香港的出口商和企業會有重大衝擊之外，更大的風險是美國可能會利用自身在全球銀行體系中的主導地位，對北京方面採取進一步行動。

川普宣布取消港優惠待遇 中方批干涉內政

川普宣布將取消香港作為中國一個單獨的海關和旅遊地區所享有的優惠待遇，並制裁參與削弱香港自治的香港官員之後，大陸駐美大使館連夜發表聲明，指香港是中國的特別行政區，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉，對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，將採取必要措施予以反制。