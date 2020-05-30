【監委畢旅2】酬庸妙不可言 民進黨高喊的廢監院理想呢？

聯合報 / 記者侯俐安
監察院交通及採購委員會監委及院長張博雅等11人，3月26、27日巡察台9線南迴公路拓寬改善後續計畫。行程中有大半天是走阿朗壹古道。圖／取自監察院網站
監察院交通及採購委員會監委及院長張博雅等11人，3月26、27日巡察台9線南迴公路拓寬改善後續計畫。行程中有大半天是走阿朗壹古道。圖／取自監察院網站

過去四個多月新冠肺炎衝擊全台，國家經濟、大人工作、孩童學業，幾乎全亂了套，眼看畢業季就要到了，多數畢業生都還不知道今年有沒有一場屬於自己的畢業典禮，即將卸任的監委，卻在疫情仍嚴峻的3月起，仍馬不停蹄、風雨無阻的「巡察」，足跡遍布全台、各機關百官隨行。這些坐擁部長級薪資的監察委員，在基層公務員眼中，正展開一場又一場的畢業旅行。

考察台26線活化 與阿朗壹何關？

這些趕在7月31日卸任前，一場又一場以觀光為名的考察行程，走阿朗壹古道、登龜山島、訪馬祖芹壁部落到走太平雲梯，相較往年每年度（8月到隔年7月）大多只排2至3場考察，今年3月以來是一月一場。昨天本報以「畢業旅行」形容這接二連三以觀光為名的考察行程，監察院在報導後反駁是為考察生態旅遊、永續觀光，但真是這樣嗎？

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