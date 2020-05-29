香港風波正醞釀美中大風暴 台灣別搶當砲灰

中共全國人大通過涉港決定，將授權人大常委會制定香港國安法，美國國務卿龐培歐搶在前頭宣布，美國國務院認為香港在中國統治下不再擁有高度自治，意思就是「一國兩制」已不復存；但中共國務院總理李克強卻說「一國兩制」是基本國策，制定香港國安法是要使「一國兩制」行穩致遠。

當年美抓亞桑傑 就是動用國安罪

龐培歐沒有深入解釋，為什麼有了國安法後的香港就不再高度自治，但顯然與他認為香港此後勢必不再擁有言論自由有關，但維基解密的亞桑傑在逃了七、八年後去年終於被抓，他的言論自由美國卻一點都不關心。而眾所皆知，美國抓亞桑傑，正是拿著國家安全當成崇高的理由。