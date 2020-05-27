打賴中心轉型罷韓中心？ 韓國瑜或許該找賴清德訴苦

6月6日罷韓日，高雄市長韓國瑜的生死關，民進黨目標一致全力推動罷韓，教育部、交通部、國防部、台鐵等部會機關全力配合，發公文提醒師生、勞工當天放一天假去投票，高鐵還「適時」推出「大學生雙周快閃優惠」；法務部才大方「出借」logo給罷韓團體，警政署長馬上驚爆當天會有黑道監票，檢警調錦衣衛出場，為了打擊異己，國家機器動起來，踩踏行政中立的紅線，也難怪促轉會前副主委張天欽會猖狂自比東廠，密謀打擊侯友宜。

蔡英文 也說是國家機器受害者

蔡英文自認是國家機器動員的受害者，2012總統大選，馬政府的經建會公布「宇昌案」極機密公文猛打蔡英文，蔡英文當時選情危急，她形容對手馬英九是一個處於頹勢的競爭者，好像是溺水的人，會拿所有不正當的手段出來選舉，還動用國家機器進行政治清算打擊對手，讓國家倒退，讓民主、人權遭到破壞，呼籲支持者一起保護國家和政府機制，不受到任何傷害。