雨天收傘的操作 蔡英文用什麼撐香港？

這是你認識的柯文哲、那個強調公開透明與SOP的「阿北」嗎？經歷最近的錢櫃KTV大火和萬芳高中地理科教師甄選爭議，除了酸言酸語不變之外，外界看阿北，和5年前那個自詡進步的白色力量、誓言要推倒藍綠高牆的柯文哲，不但漸行漸遠，也有愈來愈不熟悉之感。

2020-05-26 14:16