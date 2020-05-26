雨天收傘的操作 蔡英文用什麼撐香港？
中共擬推動港版「國安法」，香港情勢動盪，蔡英文總統揚言終止「香港澳門關係條例」，並說這是當初制定條例時就想到因應香港情勢變化的保護條款。港澳條例一旦全部終止，緊急狀況的人道援助、港人投資移民恐將全數停止，對於亟需援助的香港人而言，無異雨天收傘。
為阻惡霸欺朋友 所以要與朋友絕交？
蔡英文選前大力聲援「反送中」，誓言「撐香港」，大陸祭出「港版國安法」恫嚇港人，蔡英文卻以終止港澳條例警告，還說條例終止後，要回歸兩岸人民關係條例，這意味著默認香港是「一國一制」，把香港人民視同大陸人民，蔡英文的一刀切做法，就像是為阻止惡人霸凌朋友，揚言與朋友斷絕關係以示警告，盡顯其荒謬。
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