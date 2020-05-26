錢櫃大火、萬芳教甄連爆 柯市府消失的公開透明與SOP

聯合報 / 記者鄭朝陽
經歷錢櫃KTV大火和萬芳高中地理科教師甄選爭議，現在的台北市長柯文哲似乎與5年前自詡進步的白色力量、誓言要推倒藍綠高牆的柯文哲，漸行漸遠。 圖／聯合報系資料照片
經歷錢櫃KTV大火和萬芳高中地理科教師甄選爭議，現在的台北市長柯文哲似乎與5年前自詡進步的白色力量、誓言要推倒藍綠高牆的柯文哲，漸行漸遠。 圖／聯合報系資料照片

這是你認識的柯文哲、那個強調公開透明與SOP的「阿北」嗎？經歷最近的錢櫃KTV大火和萬芳高中地理科教師甄選爭議，除了酸言酸語不變之外，外界看阿北，和5年前那個自詡進步的白色力量、誓言要推倒藍綠高牆的柯文哲，不但漸行漸遠，也有愈來愈不熟悉之感。

檢察官日前終於傳喚錢櫃董事長練台生，針對錢櫃KTV林森店4月26日大火釀成6死慘劇，調查到底是誰下令關閉要命的消防設備等疑點。真相尚未大白，練台生對死傷者始終說不出「道歉」二字，即使是在錢櫃工作16年的員工林子晨，練董也在告別式中缺席，以致林子晨遺孀原本要給練台生的信無緣遞交，最後被看不下去的市議員羅智強在臉書公開。

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