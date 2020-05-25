國民黨孱弱 造就民進黨大內鬥時代

剛結束的民進黨各縣市主委選舉，戰況可說空前激烈，若干縣市殺得刀刀見骨，台北市甚至因為雙方陣營互況會選相持不下而暫停選舉，比起正式的大選，混亂程度有過之而無不及。對照國民黨地方黨部主委選舉，若干縣市甚至面臨「找不到人」的窘境，處境豈止雲泥之別。造成如此情況的主因，就是藍綠實力的消長。

2018九合一選舉，國民黨一舉拿下15席縣市長，從民進黨手中奪下台中、高雄、彰化、宜蘭、嘉義市、雲林和澎湖七縣市，顛覆「北藍南綠」的政治版圖。尤其韓國瑜拿下高雄市，更震驚政壇。不過短短一年多後，國民黨從雲端摔落谷底，總統、立委選舉大敗，已不復見2018的勝選氣勢。