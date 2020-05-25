美中恐邁入新冷戰 台灣很難全身而退

在中國大陸全國人大和全國政協會議（兩會）召開前夕，美國總統川普簽署「美國對中戰略方針」，宣告對中政策將更加強硬；而中共外交部長王毅則示警，美國一些政治勢力試圖將中美關係推向所謂的「新冷戰」。新冠肺炎疫情讓美中關係陷入全面翻臉的邊緣， 早已選邊站的台灣很難不受波及，如今只能損害控管。

美方這份報告是根據2019年度的國防授權法案（NDAA）要求，由白宮向國會提出。川普簽署後送交國會，並由美國國防部在美東時間20日深夜，以發布新聞稿的方式公開，時間選在趕在大陸兩會召開前，這樣的「巧合」相當耐人尋味。