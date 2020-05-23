北京、香港2種恐懼漩渦下 習近平如何避免六四再現
沒有去年「反送中運動」，大約就沒有今天的「香港國安法」。碰到這樣聲言毫無底線的攬炒（玉石俱焚之意），讓一座法治城市變身游擊叢林的運動，無論哪個政府，都會做出一樣的行動。不要說是在北京的中共中央，就算是華盛頓的聯邦政府，恐怕也不會例外。
制度暴力vs.反制度暴力 總是更大悲劇
至於「一國兩制」還是不是「一國兩制」？已經是哲學思辯的層次，北京顧不了這一層了。它的想法是，如果香港被砸爛了，是一制還是兩制，有差別嗎？然而，將國家機器開上來，以制度暴力去對付反制度暴力，以暴易暴，其結果往往是更大的悲劇。
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