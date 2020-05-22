外籍「學工」亂象關乎國家戰略 別殺雞取卵

聯合報 / 記者馮靖惠
康寧大學2018年被爆出斯里蘭卡學生在台灣屠宰場打工（圖），近期又傳出明道大學史瓦帝尼學生涉及違法實習。圖／教團提供
康寧大學2018年被爆出斯里蘭卡學生在台灣屠宰場打工（圖），近期又傳出明道大學史瓦帝尼學生涉及違法實習。圖／教團提供

2018年10月，私立大專校院的外籍生「學工」亂象接連爆發，私立大學在少子女化壓力下，任由仲介趁虛而入，將一批批東南亞國家「學工」送進台灣工廠，重創蔡政府新南向教育政策。事隔不到2年，前幾天再度傳出非洲友邦史瓦帝尼外籍生「實習」爭議，來台「留學」的學生竟被安排到食品加工廠剝鷄皮，讓立委忍不住批評，丟臉丟到非洲去了！

收完學費實習再剝皮 被揭發就喊冤

過去這些私校最不該的，是一面把遠渡重洋來台念書的外籍學生，當成衝高註冊率的人頭；還成為讓外籍生淪為廉價奴工的幫凶。這個由仲介、學校結合不肖的體制，「肥」了坐收學費的大學、壓榨剝削勞工的廠商、用留學夢欺騙外籍學生的仲介。

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外籍生 實習 教育部

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