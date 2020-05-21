顧立雄掌國安很跳tone？ 斜槓內閣有更多政壇奇蹟

在美中已經幾近於啟動一場世紀新冷戰的此刻，台灣作為處於美、中夾縫中的單薄角色，原本已可略而不計，但台灣卻是美、中關係中，一根最容易導致戰火的引信，台灣在關鍵時刻的選擇與方向，就不免還是讓對岸頗為糾結、甚至憂慮，蔡英文今天的就職演說，算是給了北京一顆定心丸。

2020-05-20 14:06