顧立雄掌國安很跳tone？ 斜槓內閣有更多政壇奇蹟

聯合報 / 記者賴昭穎
顧立雄（中）轉任總統府國安會秘書長、楊珍妮（右）任台美事務委員會主委、李大維（左）轉任海基會董事長，都是斜槓內閣的代表。圖／聯合報系資料照片
顧立雄（中）轉任總統府國安會秘書長、楊珍妮（右）任台美事務委員會主委、李大維（左）轉任海基會董事長，都是斜槓內閣的代表。圖／聯合報系資料照片

總統蔡英文展開第二任期，總統府與行政院的人事調整逐步到位，觀察這次府院的人事安排，其中不少是原班人馬位子大風吹，且充滿了「斜槓風」，原本管金融的改行負責國安、外交專才轉到兩岸事務單位、經貿談判專家則調去外交部門，令人嘖嘖稱奇。

從金融變國安門外漢 顧立雄人事夠創意

這次府院人事異動最具話題性的安排，非金管會主委顧立雄莫屬，原本盛傳他將升任行政院副院長，帶領財經內閣拚經濟，結果卻是出任總統府國安會秘書長，從原本「金融門外漢」成為「國安門外漢」，肩負起提供蔡總統在國防、外交、兩岸等議題的諮詢重任。只不過，如此有創意的人事安排，不是蔡總統相信顧秘書長的學習能力，就是蔡總統經過4年的歷練，認為自己對國安事務的掌握度，已不需要前秘書長李大維這樣有經驗的老臣輔佐。

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顧立雄掌國安很跳tone？ 斜槓內閣有更多政壇奇蹟

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