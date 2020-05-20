蔡英文的「中華民國台灣」 真是人民心中最大公約數？
蔡英文總統今天發表就職演說，這篇演說裡面有幾個重要的元素，「中華民國台灣」、「中華民國」、「台灣」、「一個國家」，在二度勝選風光就職時，蔡英文挾著817萬票高民意基礎，成功借殼「中華民國」，將她所定義的「中華民國台灣」，演繹、發揮自如。
這篇長達25分鐘的就職演說中，蔡總統一開始就提出「中華民國台灣」，指過去70年來，中華民國台灣在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。演說的最後，蔡總統重申「中華民國台灣」，2300萬人，是生死與共的命運共同體。這段談話與開場相呼應，蔡英文更坦言接下「中華民國總統的重責大任」，心中的壓力多過喜悅。
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