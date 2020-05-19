內閣改組藏不住蘇貞昌鋒芒 2024會有他的名字？

聯合報 / 記者李光儀
行政院內閣改組，充分展現行政院長蘇貞昌的企圖心。 圖／聯合報系資料照片
行政院內閣改組，充分展現行政院長蘇貞昌的企圖心。 圖／聯合報系資料照片

因應520到來進行的行政院內閣改組，雖然幅度不大，卻充分展現行政院長蘇貞昌的企圖心，已非民進黨九合一敗選後匆促成軍、臨危受命的「敗戰內閣」可比。從內閣改組名單除可看出蘇貞昌的個人意志，也有許多民進黨派系消長、面對2024的政治合縱連橫影子。蘇貞昌的動向，也將更牽動民進黨未來的發展。

從敗戰內閣到勝選內閣

蘇貞昌再任閣揆，背景是民進黨在九合一大選慘敗，行政院長賴清德辭職，還殃及多位內閣官員。當時的蘇貞昌，也是新北市長選戰慘敗的敗將，閣員中的陳其邁、林佳龍也都是九合一敗選者，「敗選內閣」的訕笑不絕於耳，蘇貞昌也被質疑「年齡太大」。當時內閣倉促成軍，要說蘇貞昌能有多少主導權，恐怕言過其實。

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因應520到來進行的行政院內閣改組，雖然幅度不大，卻充分展現行政院長蘇貞昌的企圖心，已非民進黨九合一敗選後匆促成軍、臨危受命的「敗戰內閣」可比。從內閣改組名單除可看出蘇貞昌的個人意志，也有許多民進黨派系消長、面對2024的政治合縱連橫影子。蘇貞昌的動向，也將更牽動民進黨未來的發展。

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