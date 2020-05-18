「最強業配王」陳時中 也救不了奄奄一息的經濟
民進黨果然是大內宣的高手，靠著精密的行銷與網路的傳播，把每天下午兩點疫情指揮中心記者會捧成了全台最紅的「帶狀節目」，最近更利用每天零確診天數大玩「業配哏」。昨天記者會端出10尾龍膽石斑象徵「10天零確診」，號稱防疫五月天的5位要角在台上大啖魚湯，更有人大膽預測，520前應該會持續零確診，演出慶祝行情。
龜苓膏、西瓜、芭樂 只要上桌就熱銷
疫情中心每天直播經常動輒有上萬人線上收看，因此「帶貨」的宣傳效果驚人，幫疫情指揮中心算一算，行銷的內容從荷蘭鬱金香、焦糖煎餅，到象徵確診數歸零的龜苓膏、西瓜、芭樂...，每次都會出現一波搶購潮，陳時中也被網路封為「最強業配王」。只是看在很多人的眼裡，卻開心不起來。
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