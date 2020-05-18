「最強業配王」陳時中 也救不了奄奄一息的經濟

聯合報 / 主筆室
本月初我國連續六天未出現新冠肺炎病例，六顆大西瓜坐鎮指揮中心，記者會最後指揮官陳時中與副指揮官陳宗彥兩人走下台，敲著西瓜喊讚。圖／聯合報系資料照片
本月初我國連續六天未出現新冠肺炎病例，六顆大西瓜坐鎮指揮中心，記者會最後指揮官陳時中與副指揮官陳宗彥兩人走下台，敲著西瓜喊讚。圖／聯合報系資料照片

民進黨果然是大內宣的高手，靠著精密的行銷與網路的傳播，把每天下午兩點疫情指揮中心記者會捧成了全台最紅的「帶狀節目」，最近更利用每天零確診天數大玩「業配哏」。昨天記者會端出10尾龍膽石斑象徵「10天零確診」，號稱防疫五月天的5位要角在台上大啖魚湯，更有人大膽預測，520前應該會持續零確診，演出慶祝行情。

龜苓膏、西瓜、芭樂 只要上桌就熱銷

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口罩 疫情 業配 陳時中

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