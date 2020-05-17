【總統府遇駭4】解析密件真假 三種動機都各有疑點
520即將到來，值此敏感時刻，卻爆出總統府「密件」外流，內容包括去年賴清德參加民進黨總統初選，蔡英文幕僚的沙盤推演，以及與人事高度相關的蔡總統與行政院長蘇貞昌會面議題剖析，另外還有一份「府院推薦給各部會的學者名單」。民進黨府院黨均鎖定這是意圖擾亂國內政局的「駭客變造文件」事件，由於駭客宣稱還有更爆炸的內容，整起事件仍在發展當中。
資訊有彙整篩選 被揭露的可能是「談參」
在事件爆發後，不少人認為外洩的資料是「會議紀錄」，但其實不然。從這三份文件內容看來，除了「學者建議名單」應該是附件性質，另外兩份都是「談參」和「策略建議」。也就是說，理論上該看到這份文件的，除了撰寫的幕僚，應該只有蔡總統本人。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言