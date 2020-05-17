【總統府遇駭4】解析密件真假 三種動機都各有疑點

台北市立萬芳高中地理教師甄選爆爭議，本報取得原本正取和備一兩名老師的成績，總分只差1分多，試教分數相差不到5分，但正取老師的口試成績，竟比備一高出16分之多。記者追查發現，當天教評會3位口試委員的個別評分表竟「無故消失」，教評會才合理懷疑口試成績有疑義，及時擋下。一向重視公開透明的台北市長柯文哲，難道不下令徹查？北市教育局能做的，就只是把球丟回教評會？

2020-05-15 16:41