疫情毀了連任經濟牌 川普改打「全怪中國」牌

聯合報 / 記者張加
美國總統川普（左）過去無論如何批中，都盡量避免批評他稱之為「好友」的習近平（右），但兩位領導人的交情，終究不敵疫情，以及川普的選情。路透
美國總統川普（左）過去無論如何批中，都盡量避免批評他稱之為「好友」的習近平（右），但兩位領導人的交情，終究不敵疫情，以及川普的選情。路透

美國爆發新冠肺炎疫情前，總統川普連任前景大好，陸續達成美墨加協定、美日、美中第一階段貿易協議的川普，原本準備持續打「經濟牌」；未料一場疫情大流行，打亂川普一手好牌，距離總統大選僅約半年時間，沒辦法打經濟牌、防疫牌的川普陣營，決定改打「中國牌」。

2月還在談美中貿易 3月後風雲變色

川普對中國大陸及其國家主席習近平的態度在幾個月內出現不小變化，2月川習熱線談防疫和落實第一階段貿易協議，當時川普稱對陸應對疫情充滿信心；3月美國疫情惡化，川普政府開始攻擊中國大陸，曾稱新冠肺炎為「中國病毒」但後來不再提，之後又質疑中方隱匿疫情資訊，並批傾中的世界衛生組織（WHO）搞砸防疫。

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川普 疫情 貿易戰 新冠肺炎

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