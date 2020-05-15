半導體業都說不划算 為何台積電提早赴美設廠
台積電今天上午公告赴美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，這項決定對業界來說，既不意外，也意外。不意外的是台積電終將要赴美投資新廠，但意外的是這個時間點比業界預估的更早出現。半導體界人士說，兩因素讓台積電提早宣布赴美投資，一個是最大客戶蘋果，另一個就是美國總統川普。
台積電考慮新設點多年 卻一直沒成真
在美中貿易戰爆發前，台積電一直在評估全球化的布局，除了在台灣與中國大陸設廠外，要增加新的生產基地。台積電評估多年一直沒成真，關鍵在赴美設廠不符合規模經濟、成本也不划算，人員與供應鏈也沒到位。
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