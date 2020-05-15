半導體業都說不划算 為何台積電提早赴美設廠

聯合報 / 記者賴昭穎
台積電今天上午公告赴美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，半導體界人士說，兩因素讓台積電提早宣布赴美投資，一個是最大客戶蘋果，另一個就是美國總統川普。路透
台積電今天上午公告赴美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，半導體界人士說，兩因素讓台積電提早宣布赴美投資，一個是最大客戶蘋果，另一個就是美國總統川普。路透

台積電今天上午公告赴美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，這項決定對業界來說，既不意外，也意外。不意外的是台積電終將要赴美投資新廠，但意外的是這個時間點比業界預估的更早出現。半導體界人士說，兩因素讓台積電提早宣布赴美投資，一個是最大客戶蘋果，另一個就是美國總統川普

台積電考慮新設點多年 卻一直沒成真

在美中貿易戰爆發前，台積電一直在評估全球化的布局，除了在台灣與中國大陸設廠外，要增加新的生產基地。台積電評估多年一直沒成真，關鍵在赴美設廠不符合規模經濟、成本也不划算，人員與供應鏈也沒到位。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

台積電 川普 奈米 張忠謀 蘋果供應鏈

相關新聞

半導體業都說不划算 為何台積電提早赴美設廠

台積電今天上午公告赴美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，這項決定對業界來說，既不意外，也意外。不意外的是台積電終將要赴美投資新廠，但意外的是這個時間點比業界預估的更早出現。半導體界人士說，兩因素讓台積電提早宣布赴美投資，一個是最大客戶蘋果，另一個就是美國總統川普。

【教甄爭議4】被消失的口試評分表 柯P不查萬芳高中嗎

台北市立萬芳高中地理教師甄選爆爭議，本報取得原本正取和備一兩名老師的成績，總分只差1分多，試教分數相差不到5分，但正取老師的口試成績，竟比備一高出16分之多。記者追查發現，當天教評會3位口試委員的個別評分表竟「無故消失」，教評會才合理懷疑口試成績有疑義，及時擋下。一向重視公開透明的台北市長柯文哲，難道不下令徹查？北市教育局能做的，就只是把球丟回教評會？

陳美伶被下台有多淒涼 蔡英文與賴清德關係就多冷

雖說現在的民主體制下，往往是官不聊生，但當上一個部長、閣員，還是門楣生光，一朝被欽命冊點，莫不歡欣鼓舞，喜形於色；但官場是刀口舔血的江湖，下台時那種落井下石的冷酷，恐怕萬箭穿心都不能比擬。國發會主委陳美伶此刻的心情，恐怕就是如此。

捐口罩被白宮官員自肥 民進黨政府還得意洋洋？

白宮陸續有員工確診新冠肺炎，美國總統川普因此下令所有進入西廂辦公室都必須戴上口罩。接著出現一個畫面，包括川普女婿、白宮發言人等人戴口罩亮相，然後口罩上有「Made in Taiwan」字樣。白宮方面也證實，口罩是台灣先前捐贈給美方的醫療用口罩。

李來希惡毒「頭顱」發言 害到韓國瑜也砍到自己

罷韓兵臨城下，高雄市長韓國瑜處境艱困，綠營總動員，連「小燈泡媽媽」時代力量立委王婉諭也號召學子返鄉投下罷反票，李來希砲打王婉諭，卻是火上澆油，挺韓粉專急著撇清，指李來希「是豬，不是隊友」，已讓韓國瑜的情勢更不利。

【教甄爭議2】內定、關說黑幕 要靠公開透明擊退「外力」

台北市萬芳高中地理教師甄選爆爭議，一場有180人參加的教甄，最後竟然「從缺」。從缺的理由，是進入複試的9人，口試和試教加總後的總分，都沒達到門檻80分；但追查發現，一名在「試教」項目拿到最高分的老師，卻在行政人員負責的「口試」拿到異常低分，背後原因傳出他「不是學校想要的人」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。