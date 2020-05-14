捐口罩被白宮官員自肥 民進黨政府還得意洋洋？

聯合報 / 記者李光儀
美國總統川普的女婿庫許納等人戴口罩亮相，然後口罩上有「Made in Taiwan」字樣。路透
美國總統川普的女婿庫許納等人戴口罩亮相，然後口罩上有「Made in Taiwan」字樣。路透

白宮陸續有員工確診新冠肺炎，美國總統川普因此下令所有進入西廂辦公室都必須戴上口罩。接著出現一個畫面，包括川普女婿、白宮發言人等人戴口罩亮相，然後口罩上有「Made in Taiwan」字樣。白宮方面也證實，口罩是台灣先前捐贈給美方的醫療用口罩。

一時之間，台灣這邊輿論沸騰，認為美國高官戴上台灣捐的口罩，可說無限榮光；外交部馬上說「欣慰」，樂見白宮高層配戴台灣作的口罩。行政院長蘇貞昌得意地說，台灣口罩日產1800萬片，連白宮官員都在用；疫情指揮中心發言人莊人祥說，台灣口罩品質有保證，白宮官員喜歡用，是我們的驕傲。

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口罩 白宮 國安會 蘇貞昌

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