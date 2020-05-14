李來希惡毒「頭顱」發言 害到韓國瑜也砍到自己

聯合報 / 記者陳洛薇
全國公務人員協會榮譽理事長李來希砲打支持罷韓的時代力量立委王婉諭，發言卻是火上澆油，已讓韓國瑜的情勢更不利。圖／聯合報系資料照片
全國公務人員協會榮譽理事長李來希砲打支持罷韓的時代力量立委王婉諭，發言卻是火上澆油，已讓韓國瑜的情勢更不利。圖／聯合報系資料照片

罷韓兵臨城下，高雄市長韓國瑜處境艱困，綠營總動員，連「小燈泡媽媽」時代力量立委王婉諭也號召學子返鄉投下罷反票，李來希砲打王婉諭，卻是火上澆油，挺韓粉專急著撇清，指李來希「是豬，不是隊友」，已讓韓國瑜的情勢更不利。

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李來希頂著全國公務人員協會榮譽理事長的頭銜，說出「王婉諭踩著自己女兒的頭顱往上竄」、「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」等發言，因為已逾越道德底線，犯了眾怒，韓國瑜第一時間呼籲李來希道歉與其切割，國民黨也將他移送考紀會不排除開除黨籍，公務人員協會聲明李的發言與該會無關，並擬撤銷他的榮譽職。 

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李來希 韓國瑜 年改 王婉諭

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