李來希惡毒「頭顱」發言 害到韓國瑜也砍到自己

罷韓兵臨城下，高雄市長韓國瑜處境艱困，綠營總動員，連「小燈泡媽媽」時代力量立委王婉諭也號召學子返鄉投下罷反票，李來希砲打王婉諭，卻是火上澆油，挺韓粉專急著撇清，指李來希「是豬，不是隊友」，已讓韓國瑜的情勢更不利。

韓國瑜第一時間切割 國民黨擬開除黨籍

李來希頂著全國公務人員協會榮譽理事長的頭銜，說出「王婉諭踩著自己女兒的頭顱往上竄」、「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」等發言，因為已逾越道德底線，犯了眾怒，韓國瑜第一時間呼籲李來希道歉與其切割，國民黨也將他移送考紀會不排除開除黨籍，公務人員協會聲明李的發言與該會無關，並擬撤銷他的榮譽職。