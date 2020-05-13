教甄內定、關說黑幕 要靠公開透明擊退「外力」

聯合報 / 記者謝蕙蓮
每年國中小學、高中職教師甄選時，都有許多準教師報名，有的還要奔波各縣市考試，但疑似內定的爭議仍難杜絕，圖為教師甄選示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
每年國中小學、高中職教師甄選時，都有許多準教師報名，有的還要奔波各縣市考試，但疑似內定的爭議仍難杜絕，圖為教師甄選示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

台北市萬芳高中地理教師甄選爆爭議，一場有180人參加的教甄，最後竟然「從缺」。從缺的理由，是進入複試的9人，口試和試教加總後的總分，都沒達到門檻80分；但追查發現，一名在「試教」項目拿到最高分的老師，卻在行政人員負責的「口試」拿到異常低分，背後原因傳出他「不是學校想要的人」。

萬芳高中風波 曝教甄灰色空間

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紅包 收賄 台灣藝術大學 教甄

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