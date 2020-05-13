教甄內定、關說黑幕 要靠公開透明擊退「外力」

台北市萬芳高中地理教師甄選爆爭議，一場有180人參加的教甄，最後竟然「從缺」。從缺的理由，是進入複試的9人，口試和試教加總後的總分，都沒達到門檻80分；但追查發現，一名在「試教」項目拿到最高分的老師，卻在行政人員負責的「口試」拿到異常低分，背後原因傳出他「不是學校想要的人」。

萬芳高中風波 曝教甄灰色空間

萬芳高中的教甄風波，因一名即將退休的老師揭露，才得以浮上檯面。但這只是各級學校教甄、介聘眾多黑幕的冰山一角。在既有的制度和規範下，學校任用自己人、或被迫用各方交辦、請託人選的情形仍然存在，只要不違法或不被揭發，還是有可操作的灰色空間。