好棒棒綠委「刪國家統一」 是蔡英文連任大禮或大炸彈
民進黨立委蔡易餘提出中華民國憲法增修條文前言修正草案、兩岸人民關係條例修正草案，刪除「國家統一」字眼，修改為「因應國家發展」，為蔡總統五二○連任送上「大禮」。蔡易餘表示，事前沒跟蔡總統報告，但「總統一定覺得蔡易餘很棒！」
幫制憲正名加滿油 國民黨不再當剎車皮
國民黨主席江啟臣帶領的國民黨二．○，這次不再當制憲、正名的剎車皮，這次直接幫民進黨把油加好加滿，不排除周五院會將草案逕付二讀，逼民進黨在五二○前攤牌。民眾黨也呼籲民進黨，如果真的要改，請連同憲法和其他相關法條一起修改，一次到位，蔡總統也應明確表態。
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