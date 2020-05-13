好棒棒綠委「刪國家統一」 是蔡英文連任大禮或大炸彈

台北市萬芳高中地理教師甄選爆爭議，一場有180人參加的教甄，最後竟然「從缺」。從缺的理由，是進入複試的9人，口試和試教加總後的總分，都沒達到門檻80分；但追查發現，一名在「試教」項目拿到最高分的老師，卻在行政人員負責的「口試」拿到異常低分，背後原因傳出他「不是學校想要的人」。

2020-05-13 15:45