數位身分證一卡通？該有機構專責這把「個資萬能鑰匙」
記得上週三中飯吃什麼嗎？不記得！簡單，問健保卡。這卡片能記錄哪天、單或雙日買口罩，甚至顏色、大小，當然可能記錄你上週三中飯吃什麼，不止牛肉麵，還附註小辣、大辣，甚至加幾杓酸菜都有紀錄。新冠疫情進出公共場所要經過體溫監測門，女士擔心監視器裡被看光光，其實光是健保卡就可看得差不多光了。
數位身分證強硬闖關 學界抗議
昨天，學界發起抗議倉促推動換發數位身分證的強硬闖關作為，認為政府推動換發數位身份證，不無剽竊民眾個資的意圖；即便不是如此粗糙，但誰敢保證主政者的私利意圖下，會強行竊用個資？不客氣的說，台灣的個資保護已屬低標，數位身分證的倉促推動，民眾只要稍微有個資保護概念，不可能同意政府胡作非為。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言