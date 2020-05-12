潘文忠光速力挺中原師 教部最愛講的大學自主去哪了？

聯合報 / 記者馮靖惠
中原大學副教授招名威道歉風波持續延燒，教育部長潘文忠（圖）甚至還要組專案小組調查。 圖／聯合報系資料照片
中原大學副教授招名威道歉風波持續延燒，教育部長潘文忠（圖）甚至還要組專案小組調查。 圖／聯合報系資料照片

中原大學副教授招名威道歉風波持續延燒，究竟是校方維護陸生自我矮化，亦或老師授課內容涉及歧視，真相原貌還有待釐清。但昨天最荒腔走板的，莫過於教育部潘文忠發表書面聲明，「我是中華民國的教育部長，絕對支持我們的教授在任何地方說『我是中華民國的教授』」，甚至還要組專案小組赴中原調查。

不想管的就大學自主 政治正確的就立刻辦？

試問，潘文忠兩度擔任教育部長，什麼時候曾為了維護學生或教授當天馬上發表聲明，還立刻下令組成專案小組進大學調查？ 教育部平常總是把「尊重大學自主」掛在嘴邊，學校師生權益受損，即使人都到教育部陳情抗議，官方常是官式回答；如今遇到政治正確的爭議，竟把大學大學自治擺一邊，連私立大學師生問題都要介入。

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