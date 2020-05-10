蘇貞昌又犯了老毛病？ 衛福部只能假日加班概括承受

「萬元之亂」迫使行政院長蘇貞昌七日出面致歉，但他隨即又喊出「中央審核，基層免責」的豪語，沒想到新北市長侯友宜真的把將9千多件申請案送往衛福部，衛福部措手不及，一度傳出拒收，今天則加班受理；雖然桃園市長鄭文燦替行政院說話，台北市長柯文哲說侯友宜是「故意的」，但衛福部只能概括承受。

行政院長蘇貞昌五月四日宣布擴大紓困，要讓無保工作者即日起領一萬元補助，結果行政院未提配套，地方政府也未被告知，造成各地公所申請亂象，惹來民怨，個性衝衝衝的蘇貞昌在總統蔡英文宣布由他續任閣揆、誇他是護國院長的前一天低頭道歉，表示他的確思慮不周，請大家見諒。