「靠北蘇睏」自掘火坑 當國民黨迷信迷因卻不把關...
國民黨日前找來社群網站Dcard創辦人簡勤佑擔任數位行銷科技長，希望藉由數位行銷帶來更多青年認同，昨天成立臉書粉專「靠北蘇睏」，原本意在搭上「萬元之亂」，嘲諷民進黨政府紓困失當，卻反因一篇歧視女性的貼文連遭砲轟。當政黨過度迷信網路聲量，照搬網路「迷因」邏輯卻未過濾內容、把關品質，成過街老鼠也不足怪。
「靠北蘇睏」原構想以Google表單蒐集民眾對紓困申請的不滿，再匿名發布在粉專上，此種透過網路自動蒐集民怨作法，乍聽有創意也有意義；但當欠缺言論把關，或可能涉及言論自導自演時，原本反映民怨的美事，就成拙劣的惡行。
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