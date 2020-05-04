只說火災住警器重要卻不規範 政府為德不卒

五一勞動節的這天，一段小長假的開始，雖然全球還彌漫著病毒帶來的感傷情緒，台灣卻有了多日零確診的小確幸，各景點人氣回暖。但勞動節連假最令人吃驚的，卻是金正恩重現江湖。這十幾天全球媒體、情報部門、脫北者言之鑿鑿的金正恩已死、變成植物人等訊息，頓時成了慘烈的笑話。

2020-05-02 11:12