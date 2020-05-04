只說火災住警器重要卻不規範 政府為德不卒
上月二十六日台北林森北路錢櫃才發生六死大火，柯市長為消防安檢形同虛設的道歉還餘音繞梁，未料才一週，高雄又發生五死透天厝火災。高雄這把火，消防單位初判是電路老舊問題，認為裝置安全窗、鐵窗、不鏽鋼鐵門等高強度防盜設施阻礙濃煙排出，造成搶救困難；未裝火災警報器，延誤逃生是五死主因。
自用住宅消防安全 沒人管狀態
不同於錢櫃大火柯市府道歉，昨天高雄五死火災市府僅推敲火警原因，市長臉書表示遺憾；不是兩市府對消防安全的認知不同，差在錢櫃是公共場所，消防局列管其防火安全；高雄是自用住宅，市府只做防火宣導，並不提供安檢管理；簡單說，自用住宅沒人管，求助無門。
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