李進勇一踏進高雄 「罷韓指揮官」瞬時上身

高雄市長韓國瑜罷免案投票即將登場，藍綠對峙氣氛升高，中選會主委李進勇昨天南下視察罷免投開票防疫工作演練，針對高雄市政府反映投票場所借不到的問題，李竟發豪語，請市府上報適合當作投開票所的國立學校及中央機關，如果這些單位不同意，「我這顆頭剁給你」，儼然「罷韓指揮官」上身。

教部、經部歸他管？ 忘了中選會是中立機關

李進勇以中選會主委身分南下視察罷韓投開票防疫工作演練，本來就很不尋常，以李進勇的行事作風，此行也充滿了政治味，李主委一言一行本來就應謹守份際，守護中選會的獨立與中立，但李進勇一開口，「罷韓指揮官」瞬時上身，官威膨脹了好幾倍，好像教育部、經濟部等中央部會都歸他管，忘了中選會是獨立機關，更忘了行政中立為何物。