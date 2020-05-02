金正恩死而復生 與「貝克漢讚台灣」的得而復失

聯合報 / 主筆室
北韓的官媒朝中社報導，北韓順川磷肥工廠5月1日竣工，金正恩出席竣工典禮並親自剪綵。法新社
北韓的官媒朝中社報導，北韓順川磷肥工廠5月1日竣工，金正恩出席竣工典禮並親自剪綵。法新社

五一勞動節的這天，一段小長假的開始，雖然全球還彌漫著病毒帶來的感傷情緒，台灣卻有了多日零確診的小確幸，各景點人氣回暖。但勞動節連假最令人吃驚的，卻是金正恩重現江湖。這十幾天全球媒體、情報部門、脫北者言之鑿鑿的金正恩已死、變成植物人等訊息，頓時成了慘烈的笑話。

金死亡傳言多日 官方照片一掃疑惑

據北韓的官媒朝中社報導，北韓的順川磷肥工廠竣工典禮在五一勞動節的這一天舉行，作為朝鮮最高領導人，金正恩出席竣工典禮並親自剪綵，原來只有文字報導，還被質疑可信度，但朝中社隨後又發出張照片，金正恩神采奕奕、笑容燦爛，被研判若是金正恩亡故可能接班的胞妹金與正也出席，其中一張照片金正恩背後的活動背板上，還刻意標示著2020年5月1日，好一次掃除世人所有的疑惑與揣測。

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金正恩 台灣人 勞動節 貝克漢

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五一勞動節的這天，一段小長假的開始，雖然全球還彌漫著病毒帶來的感傷情緒，台灣卻有了多日零確診的小確幸，各景點人氣回暖。但勞動節連假最令人吃驚的，卻是金正恩重現江湖。這十幾天全球媒體、情報部門、脫北者言之鑿鑿的金正恩已死、變成植物人等訊息，頓時成了慘烈的笑話。

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