太陽花改判有罪 稍稍扳回警察執法尊嚴

衝擊至鉅的太陽花學運官司再出現轉折，占領立法院的林飛帆等人三年前被法官以「公民不服從」為由全數判無罪，而攻占行政院部分，有11人一審被依妨害公務、毀損公物罪判刑，「黑色島國青年陣線」成員魏揚等人獲判無罪，案件上訴，高院今天宣判，共17人有罪，其中魏揚等6人從無罪改判有罪，判決結果總算讓警察吐了一口悶氣。

公民不服從是法官心證 司法權凌駕立法權

魏揚等6人被控煽惑他人犯罪，一審認為他們以臉書媒介散布不滿的言詞，或在群眾抗議運動中帶領群眾、提振士氣呼喊口號，並沒有煽惑他人犯罪的犯意，所以判決無罪；但高院合議庭未採，改判6人有罪，總算讓6人和「公民不服從」的順風車脫勾，回歸司法常軌。