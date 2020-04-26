錢櫃大火奪命 柯文哲出巡前該先鎖緊公安螺絲
台北市鬧區的錢櫃KTV上午發生火災，造成五死、二命危的慘劇，據逃出火場的客人說 ，火災發生時沒聽到逃生廣播、警鈴，也沒有灑水，但消防局說上月底才通過消防檢查，最讓市民不能接受的是，發生重大火警，大家長市長柯文哲竟遠在南部參加政治、參拜活動，其實，市長不是不可遠遊，但行前請先把螺絲鎖緊才好。
KTV擠進200人 防疫也是問題
這起火警令人驚心，大白天市區濃煙大作，困在火場者隔窗呼救，雲梯升空救人，打破首都假日的寧靜；不過，警消不斷從火場救中受困民眾，大家才驚覺，原來政府為防疫命令舞廳、酒店、酒吧暫停營業，其實是無法要求民眾保持「社交距離」，沒想到KTV店內竟「擠」了二百多人，要說裡面沒有「人與人接觸」，恐怕沒有人會相信。
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