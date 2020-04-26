錢櫃大火奪命 柯文哲出巡前該先鎖緊公安螺絲

台北市鬧區的錢櫃KTV上午發生火災，造成五死、二命危的慘劇，據逃出火場的客人說 ，火災發生時沒聽到逃生廣播、警鈴，也沒有灑水，但消防局說上月底才通過消防檢查，最讓市民不能接受的是，發生重大火警，大家長市長柯文哲竟遠在南部參加政治、參拜活動，其實，市長不是不可遠遊，但行前請先把螺絲鎖緊才好。

2020-04-26 15:38