【檢視前瞻預算3】政治利益當前 重配預算誰願當壞人

聯合報 / 記者李光儀
前瞻計畫第二階段約5100億元預算，因計畫內容散布各縣市，要調整需要中央地方朝野合作，圖為桃園鐵路地下化工程示意圖。圖／聯合報系資料照片
前瞻計畫第二階段約5100億元預算，因計畫內容散布各縣市，要調整需要中央地方朝野合作，圖為桃園鐵路地下化工程示意圖。圖／聯合報系資料照片

新冠疫情當前，除了紓困，3年前的「前瞻計畫」該不該調整，也應該是各級政府開始思考的問題。從中央到地方，不少人提出建設性的意見，而且也多半並不排斥調整。只是最後是否能真的大刀闊斧從「疫後」角度重新考量預算分配，關鍵不在「興利」，而在「誰願意當壞人」。

中央喊停或地方不要 都會被作文章

前瞻計畫第二階段將執行的預算，大約是5100億元，這筆錢看來不少，但要怎麼用，卻都已經綁定在各個計畫裡面。要調整，只需要透過修法的程序就可以完成。但綜觀這些計畫內容，都散布在各個縣市中。如果中央喊停，那就是得罪地方；如果地方政府說不要，當然也會被拿來作文章，這是政治現實。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

鐵路地下化 疫情 新竹 前瞻基礎建設

相關新聞

【檢視前瞻預算3】政治利益當前 重配預算誰願當壞人

新冠疫情當前，除了紓困，3年前的「前瞻計畫」該不該調整，也應該是各級政府開始思考的問題。從中央到地方，不少人提出建設性的意見，而且也多半並不排斥調整。只是最後是否能真的大刀闊斧從「疫後」角度重新考量預算分配，關鍵不在「興利」，而在「誰願意當壞人」。

當「政治陳時中」自己逆時中 才是防疫最可怕破口

高雄市長韓國瑜防疫超前部署，包括對敦睦艦隊高雄市籍官兵全面疫調，及對高雄第一線防疫醫護人員篩檢，都和中央流行疫情指揮中心...

高雄忙疫調、時中速打臉 茫然的是國人們

高雄市政府針對敦睦艦隊300多名軍官士兵進行大規模疫調，至今仍有24人拒絕配合，高雄市長韓國瑜早上表示若在下午5點前若仍未配合，將依傳染病防治法開罰；開罰時限未至，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中立即打臉，指這些官兵沒有義務配合疫調，讓高雄市府無所適從，國人更是茫然。

敦睦染疫 蔡英文不是太客氣就是太失職

敦睦艦隊成為防疫大破口，敦睦出航的決策到底是誰做的？國防部長嚴德發扛責，並稱曾向蔡英文總統報告遠航規畫案，「蔡總統表示尊重」。國軍艦隊要出航，總統竟然只能「尊重」，這位三軍統帥若不是太客氣，就是太失職。

磐石艦鬧劇別重演 防疫中心不能老看「大人」臉色

磐石艦返港讓染疫官兵登岸趴趴走，呼了三個月優質防疫成績單的最大耳光。軍方防疫狀況外，但防疫中心不能唾面自乾；軍方疏忽防疫當然該檢討，但瞭解內情的人都知道，防疫中心「婆婆媽媽太多」，防疫中心像個童養媳，不敢正眼看那些「長輩」，只能看眼色行事。台灣的防疫若要繼續高標準堅持下去，背後的婆婆媽媽請站到台前講話。

口罩外交的美意 恐被政治謊言給摧毀

民進黨政府的「口罩外交」，始於3月18日的「每周捐美國10萬個口罩」；不過當時的但書，是美國同步提供台灣「30萬件防護衣原料」當作交換。由於國內幾乎不具備中高階防護衣生產能力，不管從哪個角度看，這都算是筆不錯的買賣。不過真相出爐，這竟然是「交易」不是「交換」，甚至是不是「互惠」也頗有疑義，民進黨政府可說大大丟了臉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。