【檢視前瞻預算3】政治利益當前 重配預算誰願當壞人
新冠疫情當前，除了紓困，3年前的「前瞻計畫」該不該調整，也應該是各級政府開始思考的問題。從中央到地方，不少人提出建設性的意見，而且也多半並不排斥調整。只是最後是否能真的大刀闊斧從「疫後」角度重新考量預算分配，關鍵不在「興利」，而在「誰願意當壞人」。
中央喊停或地方不要 都會被作文章
前瞻計畫第二階段將執行的預算，大約是5100億元，這筆錢看來不少，但要怎麼用，卻都已經綁定在各個計畫裡面。要調整，只需要透過修法的程序就可以完成。但綜觀這些計畫內容，都散布在各個縣市中。如果中央喊停，那就是得罪地方；如果地方政府說不要，當然也會被拿來作文章，這是政治現實。
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