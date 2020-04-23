高雄忙疫調、時中速打臉 茫然的是國人們

聯合報 / 主筆室
高雄市長韓國瑜表示要對不配合疫調的官兵開罰，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示無法定義這些官兵有義務配合疫調。 圖／中央流行疫情指揮中心提供
高雄市長韓國瑜表示要對不配合疫調的官兵開罰，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示無法定義這些官兵有義務配合疫調。 圖／中央流行疫情指揮中心提供

高雄市政府針對敦睦艦隊300多名軍官士兵進行大規模疫調，至今仍有24人拒絕配合，高雄市長韓國瑜早上表示若在下午5點前若仍未配合，將依傳染病防治法開罰；開罰時限未至，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中立即打臉，指這些官兵沒有義務配合疫調，讓高雄市府無所適從，國人更是茫然。

敦睦24人拒疫調 韓限期否則開罰 

敦睦艦隊爆發群聚感染，到今天為止已有29人確診，其中高雄市有11例，744名官兵中，有近半設籍高雄，高市衛生局連日來持續針對轄內軍官士兵進行疫調，首日統計有92人不願配合，經市長韓國瑜向中央喊話請求協助，陳時中昨天答應請集中檢疫所配合，到今天為止仍有24人拒絕調查，韓國瑜一早在防疫會議呼籲這些官兵在今天下午5點前務必配合，否則將開罰。

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陳時中 韓國瑜 疫情

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