高雄忙疫調、時中速打臉 茫然的是國人們
高雄市政府針對敦睦艦隊300多名軍官士兵進行大規模疫調，至今仍有24人拒絕配合，高雄市長韓國瑜早上表示若在下午5點前若仍未配合，將依傳染病防治法開罰；開罰時限未至，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中立即打臉，指這些官兵沒有義務配合疫調，讓高雄市府無所適從，國人更是茫然。
敦睦24人拒疫調 韓限期否則開罰
敦睦艦隊爆發群聚感染，到今天為止已有29人確診，其中高雄市有11例，744名官兵中，有近半設籍高雄，高市衛生局連日來持續針對轄內軍官士兵進行疫調，首日統計有92人不願配合，經市長韓國瑜向中央喊話請求協助，陳時中昨天答應請集中檢疫所配合，到今天為止仍有24人拒絕調查，韓國瑜一早在防疫會議呼籲這些官兵在今天下午5點前務必配合，否則將開罰。
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