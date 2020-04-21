磐石艦鬧劇別重演 防疫中心不能老看「大人」臉色

聯合報 / 主筆室
磐石艦爆發重大疫情，陸軍三九化兵群趕緊執行消毒作業。 圖／國防部提供
磐石艦爆發重大疫情，陸軍三九化兵群趕緊執行消毒作業。 圖／國防部提供

磐石艦返港讓染疫官兵登岸趴趴走，呼了三個月優質防疫成績單的最大耳光。軍方防疫狀況外，但防疫中心不能唾面自乾；軍方疏忽防疫當然該檢討，但瞭解內情的人都知道，防疫中心「婆婆媽媽太多」，防疫中心像個童養媳，不敢正眼看那些「長輩」，只能看眼色行事。台灣的防疫若要繼續高標準堅持下去，背後的婆婆媽媽請站到台前講話。

新加坡一夕暴增 是個警惕

疫情絕對險峻，犯任一個錯，即可能崩盤，磐石艦事件是大教訓，恐不是短時間能善了。昨天一天，近鄰新加坡疫情大爆炸即是警惕；星國被認為是高水準公衛模範生，昨天竟新增一千四百餘確診病例。第一波疫情星國控制得很好，只因一時鬆懈，忽略眾多移工宿舍是病毒傳播溫床，一天新增這麼多確診病例，不只是兩倍台灣磐石艦闖禍的規模。

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