磐石艦鬧劇別重演 防疫中心不能老看「大人」臉色

台灣3個月來防疫做得相當到位，因而新冠肺炎3天頒了台灣兩個零確診獎勵，當然值得高興；但更該做的，是補上過去熱戰期間發現的不足，一直無暇處理的缺漏。台灣新冠看似控制不錯，但整個地球疫情仍在上升，不止歐、美、日大爆發，非洲、中南美也有疫情傳出，這些地方衛生條件不佳，疫情很不樂觀。

2020-04-17 10:49