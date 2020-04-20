口罩外交的美意 恐被政治謊言給摧毀
民進黨政府的「口罩外交」，始於3月18日的「每周捐美國10萬個口罩」；不過當時的但書，是美國同步提供台灣「30萬件防護衣原料」當作交換。由於國內幾乎不具備中高階防護衣生產能力，不管從哪個角度看，這都算是筆不錯的買賣。不過真相出爐，這竟然是「交易」不是「交換」，甚至是不是「互惠」也頗有疑義，民進黨政府可說大大丟了臉。
防護衣在柬完成 台灣如何技術提升？
平心而論，從蔡英文總統到外交部長吳釗燮，都從未說過這些防護衣原料是「無償贈與」，只說「保留給台灣」。但當時輿論解讀都是如此，甚至有「黨政人士」出來分析，說這有助台灣的生技技術提升。但結果連製造也是在柬埔寨完成，何來「技術提升」？
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