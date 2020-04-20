口罩外交的美意 恐被政治謊言給摧毀

聯合報 / 記者李光儀
蔡政府力推口罩外交，華盛頓郵報日前日報導，白宮國安會三月初就向台灣求援。圖／聯合報系資料照片
蔡政府力推口罩外交，華盛頓郵報日前日報導，白宮國安會三月初就向台灣求援。圖／聯合報系資料照片

民進黨政府的「口罩外交」，始於3月18日的「每周捐美國10萬個口罩」；不過當時的但書，是美國同步提供台灣「30萬件防護衣原料」當作交換。由於國內幾乎不具備中高階防護衣生產能力，不管從哪個角度看，這都算是筆不錯的買賣。不過真相出爐，這竟然是「交易」不是「交換」，甚至是不是「互惠」也頗有疑義，民進黨政府可說大大丟了臉。

防護衣在柬完成 台灣如何技術提升？

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