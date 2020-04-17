慶祝零確診之後 快把握黃金空檔補強防疫

聯合報 / 主筆室
台灣3個月來防疫做得相當到位，3天內兩度零確診獎勵，當然值得高興；但更該做的，是補上過去熱戰期間發現的不足，一直無暇處理的缺漏。圖／聯合報系資料照片
台灣3個月來防疫做得相當到位，3天內兩度零確診獎勵，當然值得高興；但更該做的，是補上過去熱戰期間發現的不足，一直無暇處理的缺漏。圖／聯合報系資料照片

台灣3個月來防疫做得相當到位，因而新冠肺炎3天頒了台灣兩個零確診獎勵，當然值得高興；但更該做的，是補上過去熱戰期間發現的不足，一直無暇處理的缺漏。台灣新冠看似控制不錯，但整個地球疫情仍在上升，不止歐、美、日大爆發，非洲、中南美也有疫情傳出，這些地方衛生條件不佳，疫情很不樂觀。

要徹底控制疫情 公衛界建議普篩

繼續維持症狀篩檢？或改普篩？爭議不斷。迄今因防疫中樞堅持採症狀篩檢，以致有限的篩檢數，讓確診數能維持在漂亮低檔，這是台灣防疫雖有口碑，但公衛學界仍強烈建議普篩的原因；篩檢基礎做大，把可疑的病毒藏身之處一次抓出，才能徹底控制疫情，不必擔心何時會冒出超級毒王，疫情失守。

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慶祝零確診之後 快把握黃金空檔補強防疫

台灣3個月來防疫做得相當到位，因而新冠肺炎3天頒了台灣兩個零確診獎勵，當然值得高興；但更該做的，是補上過去熱戰期間發現的不足，一直無暇處理的缺漏。台灣新冠看似控制不錯，但整個地球疫情仍在上升，不止歐、美、日大爆發，非洲、中南美也有疫情傳出，這些地方衛生條件不佳，疫情很不樂觀。

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