【世衛攻防戰3】美中兩強之爭 受傷的又是台灣？
新冠肺炎疫情在美國蔓延，遭質疑抗疫不力的美國總統川普最近將矛頭轉向世界衛生組織（WHO），批世衛「以中國為中心」且搞砸防疫，於美東時間14日宣布將暫停資助世衛。分析川普此舉的政治盤算，對內，可卸責並轉移注意力；對外，可能削弱中國大陸在國際組織的影響力。然而，不只世衛夾在兩強權之間，台灣也捲入暴風圈。
譚德塞軟化 川普猛烈砲火仍不停
面對川普猛烈砲火，世衛總幹事譚德塞一開始以「不想看到更多屍袋，就不要把疫情政治化」反擊川普，還指控台灣對他人身攻擊、種族歧視；譚德塞13日態度軟化，稱自己與川普關係友好，希望美國繼續資助。
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