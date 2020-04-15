【世衛攻防戰3】美中兩強之爭 受傷的又是台灣？

聯合報 / 記者 張加郭崇倫
世衛總幹事譚德塞3月9日在日內瓦總部主持新冠疫情記者會前，抵達會場。歐新社
世衛總幹事譚德塞3月9日在日內瓦總部主持新冠疫情記者會前，抵達會場。歐新社

新冠肺炎疫情在美國蔓延，遭質疑抗疫不力的美國總統川普最近將矛頭轉向世界衛生組織（WHO），批世衛「以中國為中心」且搞砸防疫，於美東時間14日宣布將暫停資助世衛。分析川普此舉的政治盤算，對內，可卸責並轉移注意力；對外，可能削弱中國大陸在國際組織的影響力。然而，不只世衛夾在兩強權之間，台灣也捲入暴風圈。

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新冠肺炎疫情在美國蔓延，遭質疑抗疫不力的美國總統川普最近將矛頭轉向世界衛生組織（WHO），批世衛「以中國為中心」且搞砸防疫，於美東時間14日宣布將暫停資助世衛。分析川普此舉的政治盤算，對內，可卸責並轉移注意力；對外，可能削弱中國大陸在國際組織的影響力。然而，不只世衛夾在兩強權之間，台灣也捲入暴風圈。

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