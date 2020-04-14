China比Taiwan大 蘇貞昌拿華航當出氣包

聯合報 / 主筆室
蔡政府最近大打「口罩外交」，沒想到因為華航在貨櫃前頭掛上「China Airline」公司旗幟，引發改名話題再起。圖／聯合報系資料照片
蔡政府最近大打「口罩外交」，沒想到因為華航在貨櫃前頭掛上「China Airline」公司旗幟，引發改名話題再起。圖／聯合報系資料照片

華航一塊布 惹出大麻煩

蔡政府最近大打「口罩外交」，把口罩裝箱送出國的過程敲鑼打鼓，沒想到因為華航在貨櫃前頭掛上「China Airline」公司旗幟，比一旁的「Taiwan can help」還醒目，讓有些網友跟綠營人士看得刺眼，改名話題再起。對此，交通部長林佳龍回應得模糊只說「只要朝野有共識、社會支持」，閣揆蘇貞昌則是怪華航沒事掛上自家標誌「湊熱鬧」，以後也會要華航機身的「China」不要那麼大。華航應該沒想到，居然會因為一塊布，惹出大麻煩。

華航正名問題，從民進黨執政以來，每幾年就會「發作」一次，2007年扁政府那一波把「中」字輩改成「台」字輩的國營事業「正名潮」，華航當然也被鎖定，最後沒有改成，也是基於現實。改名涉及的改招牌、改塗裝都還只是小事，華航改名，航權、航約都得重談，航空公司的航權被視為「國籍領土的延伸」，涉及國對國的談判，不是自己關起門來爽的事，最後華航才保住這扛了一甲子的招牌。巧的是，這前後兩任的閣揆都是蘇貞昌。

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