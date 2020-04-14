新冠有藥了？錯亂的訊息讓抗疫更混沌

日本、歐美還有正在爆發的中南美及非洲，全然看不出疫情有絲毫緩解。但此刻媒體接續報導新冠篩檢技術有突破性進展，台灣、南韓都進展至一滴血、十分鐘揭曉的境界；治療方面，美國吉利德公司發表瑞德西韋〈Remdesivir〉臨床試驗成效相當不錯報告，宣布捐贈一百五十萬劑給危重症病患。一些錯亂的訊息，讓對抗新冠病毒的局面更為混沌。

台灣每天有防疫記者會，但內容都停頓在陸續發生的病例個案及相互關聯，很難看出全球新冠氾濫的攻勢，至於新冠第二波攻勢〈歐美反擊台灣〉，迄今也只是記者會陳述境外移入案例大增，很難理解對緊繃已久的國人防疫會有何直覺影響。