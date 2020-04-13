網友出征星總理夫人 民進黨政府自食縱容苦果
新加坡總理夫人何晶11日在個人臉書上寫下「Errrr...」（呃...），底下轉貼有關台灣捐贈口罩給新加坡的報導。這短短的一字卻如深水炸彈引爆台星二地網友論戰，大批台灣網友立刻「出征」到何晶臉書，短短一天竟高達一萬多則留言，當中不乏謾罵、譏諷的言論，讓外交部急著呼籲國人要珍惜台星之間的友誼，大有滅火的意味。
一個「呃」字 戳破政府口罩外交
對比蔡英文總統日前親自宣布要捐贈一千萬個口罩給疫情嚴重國家，隨後又追加六百萬個給新南向國家，宣布國家口罩隊現在改打「國際盃」的意氣風發，何晶這短短一個字，猶如一根短針瞬間讓這個大氣球「消風」。
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