兩堂代價慘痛的文學課 從真實的小說到虛構的紀實
近來出版界發生兩起爭議事件，一是作家駱以軍長篇小說「明朝」遭指部分段落抄襲學生創作，二是花蓮豐田村誌「後山來去」部分內容遭指虛構。前者在虛構小說中搬入現實經歷惹禍，後者在真實村誌中虛構他人經歷，不同虛實文類書寫，都凸顯創作倫理重要性。
在「明朝」中，向來將無數身邊經歷、聽聞故事等共同編織為小說表達世界觀的駱以軍，述及自己真實授課經驗時，將學生創作一併寫入。對他來說，述及學生創作的450字在「明朝」20萬字中可能只是細碎片段，甚至去掉也毫不影響主旨，然而作家如過往創作般例行「引用」時，未警覺到這回材料是他人創作，確有不當。
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