【罷免攻防戰2】法律牌出險招 韓國瑜渡生死關還要看天意

聯合報 / 記者陳洛薇
韓國瑜（右）過不過得了這次的罷免生死關，除了靠自己努力拚市政、重新贏回市民的心外，恐怕還要靠相當程度非操之在己的變數來決定。圖／聯合報系資料照片
韓國瑜（右）過不過得了這次的罷免生死關，除了靠自己努力拚市政、重新贏回市民的心外，恐怕還要靠相當程度非操之在己的變數來決定。圖／聯合報系資料照片

罷韓二階連署過關，6月罷免投票箭在弦上，且視中選會最後決定，甚至有可能提前至5月決戰。韓國瑜能否保住高雄市長的位子，藍綠陣營都評估，受到新冠肺炎疫情影響，屆時投票率將是關鍵。

罷韓團體「Wecare高雄」一開始就深具信心，直指2020總統大選高雄市投票結果，蔡英文總統以109萬票大勝韓國瑜的61萬票，就是高雄市民對韓國瑜的不信任投票，預估罷免投票通過門檻大概是57萬票，要衝破這個門檻，很有希望。藍營內部看罷免行動，其實也以總統選舉高雄市的得票差距評估，對韓國瑜能否度過罷韓危機，深感憂心。

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韓國瑜 罷韓 罷免 新冠肺炎

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