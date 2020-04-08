【罷免攻防戰2】法律牌出險招 韓國瑜渡生死關還要看天意

罷韓二階連署過關，6月罷免投票箭在弦上，且視中選會最後決定，甚至有可能提前至5月決戰。韓國瑜能否保住高雄市長的位子，藍綠陣營都評估，受到新冠肺炎疫情影響，屆時投票率將是關鍵。

罷韓團體「Wecare高雄」一開始就深具信心，直指2020總統大選高雄市投票結果，蔡英文總統以109萬票大勝韓國瑜的61萬票，就是高雄市民對韓國瑜的不信任投票，預估罷免投票通過門檻大概是57萬票，要衝破這個門檻，很有希望。藍營內部看罷免行動，其實也以總統選舉高雄市的得票差距評估，對韓國瑜能否度過罷韓危機，深感憂心。